NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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27.05.2026 16:45:00
3 Reasons Why Nvidia Just Became More Boring, and Wall Street Doesn't Like It
Given its integral role in artificial intelligence (AI) and over $5 trillion market cap, Nvidia (NASDAQ: NVDA) certainly has the size and influence to move markets. But Nvidia's quarterly earnings reports aren't producing the fireworks of years past.In fact, if we look at the last year of Nvidia's releases, the stock has fallen each time -- down 1.8% on May 21 after reporting first-quarter fiscal 2027 earnings, down 5.5% on Feb. 26, down 3.2% on Nov. 20, and a 0.8% decline on Aug. 28.These sell-offs have all come despite Nvidia blowing expectations out of the water and repeatedly raising its guidance, not to mention boosting its dividend by 2,400% in its latest earnings release and authorizing a new $80 billion stock repurchase program.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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27.05.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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27.05.26
|Börse New York: S&P 500 gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
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27.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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27.05.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
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