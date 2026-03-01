NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
01.03.2026 19:15:00
3 Reasons Why Nvidia Stock Is Still Undervalued and Worth Buying in March
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has produced jaw-dropping returns in recent years, with the stock price up 1,110% since the start of 2023. With that kind of gain, calling Nvidia undervalued seems ludicrous.Here are three reasons Nvidia stock is still a bargain for investors considering it now despite trading near its all-time high set in late October 2025.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
