3 Reasons Why This Dividend King Yielding 4X the S&P 500 Looks Like a Buy Right Now

The S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) dividend yield is near historic lows at roughly 1%. That's largely because stock prices have climbed faster than dividends, which pushes yields down. The index's heavy weighting toward big tech companies -- many of which pay modest dividends (or none at all) -- also keeps the market-weighted average yield thin.

By comparison, PepsiCo's (NASDAQ: PEP) forward dividend yield is 4.66% -- more than four times the market average. It has raised its dividend for more than 50 straight years, earning it Dividend King status, meaning a company that has raised its payout for 50 years or more. And it's still investing to drive future growth.

Here are three reasons PepsiCo looks like a solid income investment for 2026 and beyond.

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