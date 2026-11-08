Realty Income Aktie

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WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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08.11.2026 13:15:00

3 Reasons Why Ultra High Yield Realty Income Is a Buy After Its Latest Earnings Report

Shares of Realty Income (NYSE: O) have been under pressure since the pandemic. Even after a recent uptick, they are down roughly 25% from their 2020 high. But the real estate investment trust (REIT) hasn't really changed much over that span. If anything, the company has become more attractive, with its third-quarter 2026 earnings underscoring that.

Indeed, despite rising interest rates, it was another fairly boring quarter, with a modest increase to the company's guidance and yet another dividend increase. Here's why dividend lovers should still view Realty Income as a foundational investment.

Image source: Getty Images.

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