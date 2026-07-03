Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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03.07.2026 22:17:00
3 Reasons You Should Buy Carnival Stock in July
Companies that investors wouldn't touch with a 10-foot pole during the COVID-19 pandemic are now starting to look like attractive opportunities. This is precisely how to describe the situation with Carnival (NYSE: CCL). The leading cruise line operator was decimated at the start of this decade. But it's now sailing in much smoother water.It's time for investors to get on board. Here are three reasons you should consider buying this travel stock in July.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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