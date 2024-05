3 Reliable Dividend Stocks With Yields Above 5% You Can Buy With Less Than $100 Right Now

Investors looking to pad their passive income streams with high-yield dividend stocks have three excellent choices. If you have an extra $100 to invest, you could set yourself up with dividends from Realty Income (NYSE: O), Altria Group (NYSE: MO), or Pfizer (NYSE: PFE).All three of these dividend payers have long histories of steady annual dividend raises. Plus, they offer yields above 5% at recent prices.Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel