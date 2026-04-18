The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.04.2026 13:05:00
3 Retail Stocks That Are Thriving While the Rest of the Market Struggles
Consumer spending has been uneven over the last year or so. I know my personal consumer spending has taken a dip. Groceries are pricier, and the cost of living keeps rising. The market has been choppy, and most retail stocks have reflected both.But not all of them. A few companies have spent the last year finding exactly the right product mix and format for a consumer who is both spending more carefully and shopping more frequently.Here are three names that are actually working right now, and the case for why it's not just luck.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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