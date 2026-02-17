Duolingo Aktie
17.02.2026 12:45:00
3 Risks Duolingo Investors Should Watch in 2026
Duolingo (NASDAQ: DUOL) has evolved from a fast-growing language-learning app into a scaled, profitable subscription platform. That transition reduces some early-stage risk.But it introduces a different set of pressures.In 2026, investors shouldn't just watch user growth or margin expansion. They should focus on the structural risks that could alter the company's long-term positioning. Here are three risks to pay attention to.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
