Safe Aktie

Safe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.01.2026 22:10:00

3 Safe Dividend Stocks Yielding At Least 3% to Buy Without Hesitation Right Now

The S&P 500's dividend yield is around 1.2% these days, which is near its all-time low. However, that doesn't mean there aren't attractive income opportunities today. Several high-quality companies currently offer dividend yields that are much higher. Here are three safe dividend stocks with yields of at least 3% that you can confidently buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Safe

mehr Nachrichten