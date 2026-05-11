Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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11.05.2026 17:00:00
3 Signs 2026 Could Be the Perfect Year to Do a Roth IRA Conversion
You want Roth savings in retirement, so you don't have to pay taxes on your withdrawals. But so far, most of your savings are in traditional IRAs or 401(k)s. That's not a huge problem. It just means you'll need to do Roth IRA conversions to change some of your tax-deferred savings into Roth savings.That means paying taxes on the converted funds in the year you move the money to your Roth IRA. It needs careful handling so you don't walk away with a surprise bill. Here are three signs 2026 could be the perfect time for you to do a Roth IRA conversion.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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