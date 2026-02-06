DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
06.02.2026 17:04:00
3 signs your DoorDash or UberEats habit is wrecking your financial health
As Americans struggle to afford necessities such as housing, transportation, insurance, childcare and education, many households — including low- and middle-income ones — are seeing another expense creep up in their monthly budgets: restaurant-delivery apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DoorDash
|
06.02.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DoorDash-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: DoorDash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DoorDash-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.01.26
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.01.26
|Optimismus in New York: S&P 500 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.01.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu DoorDash
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DoorDash
|154,18
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.