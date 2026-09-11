Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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11.09.2026 12:54:01
3 Stocks Berkshire Hathaway Owns That I'd Buy Right Now, Including One It's Selling
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) owns a collection of more than 60 businesses, but is perhaps best known for its massive stock portfolio. According to its latest SEC filings, Berkshire owns about 30 publicly traded stocks worth more than $300 billion.
To be sure, there's a solid investment case to be made for most of them. After all, Berkshire's leaders focus on businesses with clear competitive advantages and aim to buy at attractive valuations. But there are three in particular that I'd buy shares of right now, including one that Berkshire trimmed in the second quarter.
Without further delay, let's get right into the stocks.
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