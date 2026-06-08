The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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08.06.2026 14:34:00

3 Stocks I'm Not Selling No Matter What the Market Does for the Next 20 Years

This is a tall order, to choose three of the many stocks I own as ones I don't plan to sell within the next two decades, no matter what. After a bit of thinking and review, though, I have my three.I'll discuss each one below. Note that my thinking incorporated the chance of there being a stock market crash or correction in the coming year or two. Such a pullback won't surprise me at all because the market has delivered a lot of double-digit gains in recent years, and there's also rising inflation and global unrest. Still, no one knows with any certainty what the market will do in the short term.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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