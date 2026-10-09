Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
09.10.2026 07:37:00
3 Stocks Poised to Gain as Google Brings Its AI Chips to Market
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) isn't just making AI chips for its own cloud platform and Gemini anymore. It's also offering them for sale to other tech companies, and has even sent a few into space on a test satellite with the help of Space Exploration Technologies.
Google's parent company first established itself as an online search and advertising giant, and it has now become a top cloud infrastructure provider. Soon, it could become a leading AI chipmaker as well, and if it does, these three stocks stand to benefit the most.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|14:36
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|314,15
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.