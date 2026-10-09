Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

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09.10.2026 07:37:00

3 Stocks Poised to Gain as Google Brings Its AI Chips to Market

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) isn't just making AI chips for its own cloud platform and Gemini anymore. It's also offering them for sale to other tech companies, and has even sent a few into space on a test satellite with the help of Space Exploration Technologies.

Google's parent company first established itself as an online search and advertising giant, and it has now become a top cloud infrastructure provider. Soon, it could become a leading AI chipmaker as well, and if it does, these three stocks stand to benefit the most.

Image source: Getty Images.

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