3 Stocks That Did Well the Last Time the Fed Raised Rates Aggressively

The Federal Reserve recently raised interest rates for the first time in years, and more rate hikes are expected. Another hike may even happen before the end of the year. How much higher rates end up going is anyone's guess at this point, as inflation remains elevated and the war in Iran doesn't appear to be ending anytime soon.

For investors, now may be a good time to consider investments that may do well even amid adversity. Three stocks that did well the last time the Fed aggressively raised interest rates in 2022 include ExxonMobil (NYSE:XOM), Merck (NYSE:MRK), and Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI). Here's how they did back then, and whether these stocks can once again prove to be good buys right now.

Image source: Getty Images.

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