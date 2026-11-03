Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
03.11.2026 20:31:01
3 Stocks That Did Well the Last Time the Fed Raised Rates Aggressively
The Federal Reserve recently raised interest rates for the first time in years, and more rate hikes are expected. Another hike may even happen before the end of the year. How much higher rates end up going is anyone's guess at this point, as inflation remains elevated and the war in Iran doesn't appear to be ending anytime soon.
For investors, now may be a good time to consider investments that may do well even amid adversity. Three stocks that did well the last time the Fed aggressively raised interest rates in 2022 include ExxonMobil (NYSE:XOM), Merck (NYSE:MRK), and Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI). Here's how they did back then, and whether these stocks can once again prove to be good buys right now.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Time Inc When Issued
Analysen zu Time Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: Freundliche Stimmung für den ATX -- DAX könnte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer - Kräftige Verluste in Südkorea
Am heimischen Aktienmarkt dürfte die Stimmung freundlich sein. Beim DAX sind sogar neue Rekorde in Reichweite. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.