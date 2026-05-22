Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.05.2026 10:15:00
3 Stocks to Buy Before SpaceX Goes Public
As investors wait for the SpaceX initial public offering (IPO), money is already flowing into space stocks. Year to date, shares of Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) and Redwire (NYSE: RDW) are currently up over 78%, while Linde (NASDAQ: LIN) is up 20%. These companies cover launches and space systems, infrastructure and components, and industrial gases used for rocket propulsion.SpaceX is expected to fetch a valuation of anywhere from $1.7 trillion to $2 trillion at its IPO, expected on June 12. This would make it the largest stock market debut in history. A listing of that magnitude would spotlight both the industry's current and future value and likely lead to greater investor demand. Here's why Rocket Lab, Redwire, and Linde are the right stocks to ride the space boom.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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