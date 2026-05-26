The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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26.05.2026 18:30:00
3 Stocks Worth Owning No Matter What the Market Does for the Next 20 Years
In every bull market, there are stocks that underperform. In every bear market as well, there are certain companies that grow immensely. No matter where markets head over the next decade or two, the three stocks we'll discuss here have such exciting growth potential that they're a buy in any market environment.There's a nuclear renaissance going on right now, and some experts believe that's creating a $10 trillion opportunity."[N]uclear energy has, in many ways, been recently 'rediscovered' amid surging electricity demand," observes a recent report from Bank of America. Surging electricity demand, of course, is a result of a massive data center build-out to support the rapidly growing needs of the AI industry. Nuclear is an ideal choice to meet this challenge. "Compared with other energy sources, [n]uclear offers reliable baseload power, a smaller carbon footprint, and a higher energy return on investment," concludes Bank of America's report. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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