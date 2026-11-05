05.11.2026 13:30:00

3 Stocks Yielding Triple the S&P 500 to Buy in November

A fund or ETF that mirrors the performance of the S&P 500 Index (SNPINDEX: ^GSPC) is almost always a smart, all-weather growth investment.

There is one exception, however. That is, if you specifically need income. With a trailing dividend yield of only 1.1%, the S&P 500 just doesn't generate much of it.

There are still great alternatives, though. Here's a rundown of three dividend payers with yields that are not only at least three times bigger than the S&P 500's current yield, but yields based on dividends that have been paid and raised like clockwork for years now.

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