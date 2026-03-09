Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
09.03.2026 15:07:00
3 Surprising Stocks That Hit Fresh Highs Last Week
Last week was rough for most investors, but there were some pockets of strength. Oil and gas companies raced higher as fuel costs soared. Defense contractors were enlisted in bullish action amid geopolitical tensions. Several companies in those industries hit fresh 52-week highs this past week.However, even in the economically sensitive and vulnerable consumer discretionary sector, a few names rose to the challenge. Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE), McDonald's (NYSE: MCD), and Restaurant Brands International (NYSE: QSR) -- three stocks that need folks feeling good enough about their finances to keep buying their products -- managed to notch fresh highs last week. Let's take a closer look.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu Hit Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 578,00
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.