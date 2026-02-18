TMC Aktie
ISIN: KR7217590009
|
18.02.2026 23:15:00
3 Things Every TMC The Metals Company Investor Needs to Know
TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is an exciting stock right now. Over the past year, its share price has risen by over 220%. At one point, the stock was trading higher by more than 460%, so there is definitely some volatility to contend with.Before you jump aboard this roller-coaster ride, here are three things you need to know about TMC The Metals Company and its stock.The Metals Company is attempting to build an undersea mining business. This has been tried before by others, and it wasn't profitable enough to catch on. In fact, the company highlights several technological advances it has helped develop, which it hopes will turn undersea mining into a sustainable business model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|
12.11.25
|Ausblick: TMC The Metals Company veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu TMC The Metals Company Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TMC Co., Ltd. Registered Shs
|15 300,00
|4,15%
|TMC The Metals Company Inc Registered Shs
|5,85
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.