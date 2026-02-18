TMC Aktie

ISIN: KR7217590009

18.02.2026 23:15:00

3 Things Every TMC The Metals Company Investor Needs to Know

TMC The Metals Company (NASDAQ: TMC) is an exciting stock right now. Over the past year, its share price has risen by over 220%. At one point, the stock was trading higher by more than 460%, so there is definitely some volatility to contend with.Before you jump aboard this roller-coaster ride, here are three things you need to know about TMC The Metals Company and its stock.The Metals Company is attempting to build an undersea mining business. This has been tried before by others, and it wasn't profitable enough to catch on. In fact, the company highlights several technological advances it has helped develop, which it hopes will turn undersea mining into a sustainable business model.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

Aktien in diesem Artikel

TMC Co., Ltd. Registered Shs 15 300,00 4,15% TMC Co., Ltd. Registered Shs
TMC The Metals Company Inc Registered Shs 5,85 -0,85% TMC The Metals Company Inc Registered Shs

