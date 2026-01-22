Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 20:45:00

3 Things Investors Need to Know About Fiserv in 2026

Not long ago, Fiserv (NASDAQ: FISV) seemed to have an unconquerable moat in the bank technology space, as one of the three main suppliers of bank core processing technology to community and regional banks. This is back-end technology that helps banks power most of their daily operations. Plus, Fiserv owned the fast-growing point-of-sale payment processing company Clover.However, following a disastrous third-quarter earnings report, Fiserv's stock crashed and is still down about 48% since that report. Here are three things investors need to know about Fiserv in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten