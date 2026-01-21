Goldman Sachs Group Aktie

Goldman Sachs Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3LR / ISIN: US38144G8042

21.01.2026 01:30:00

3 Things Investors Need to Know About Goldman Sachs Stock in 2026

Goldman Sachs (NYSE: GS) delivered strong results when it announced its fourth-quarter earnings results last week. The bank saw profits rise as its core business benefited from recovering capital markets activity and robust trading profits. As investment banking continues to rebound, Goldman Sachs' stock has surged 51% over the past year. The company has potential for further tailwinds that could push it even higher.Here are three key things investors need to know about Goldman Sachs heading into 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
