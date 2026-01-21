Goldman Sachs Group Aktie
WKN DE: A0J3LR / ISIN: US38144G8042
|
21.01.2026 01:30:00
3 Things Investors Need to Know About Goldman Sachs Stock in 2026
Goldman Sachs (NYSE: GS) delivered strong results when it announced its fourth-quarter earnings results last week. The bank saw profits rise as its core business benefited from recovering capital markets activity and robust trading profits. As investment banking continues to rebound, Goldman Sachs' stock has surged 51% over the past year. The company has potential for further tailwinds that could push it even higher.Here are three key things investors need to know about Goldman Sachs heading into 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Goldman Sachs Group Inc Deposit Shs Repr 1-1000th Floating Rate Non-Cum Pfd Shs Ser -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!