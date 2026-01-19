KBW Aktie
WKN DE: A0LEF7 / ISIN: US4824231009
|
19.01.2026 15:07:00
3 Things Investors Need to Know About Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF in 2026
With interest rates shrinking on fixed-income vehicles, some risk-tolerant investors are turning to high-yielding exchange-traded funds (ETFs). A popular choice these days is Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ: KBWY).Packing one of the highest distributions among non-mortgage-based real estate ETFs, is Invesco KBW Premium Yield Equity ETF a good place for your next investment? Let's take a closer look at several things that you may want to know before putting money to work in this ETF.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KBW IncShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu KBW IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp unter 25.000 Punkte -- Feiertag an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. An der Wall Street findet feiertagsbedingt kein Montagshandel statt. Zum Wochenstart ging es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.