CAVA Group Aktie
WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021
|
12.03.2026 08:05:00
3 Things to Know About Cava Group Stock Before You Buy
The restaurant industry is extremely competitive. But that doesn't mean there aren't newcomers entering the market. With its focus on a Mediterranean-inspired menu, Cava Group (NYSE: CAVA) is one example. Investors have been winning lately, as shares are up 43% in the past three months (as of March 9).This growth stock has a ton of momentum on its side. Here are three things you need to know before you buy.
Analysen zu CAVA Group Inc Registered Shs
