Etsy Aktie

Etsy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 06:00:00

3 Things to Know About Etsy Stock Before You Buy

Thanks to the immediate surge in online shopping after the onset of the COVID-19 pandemic, Etsy (NYSE: ETSY) shares rocketed higher. They were up 610% over the 24-month period leading up to their peak in November 2021, as activity on the marketplace was robust. But softer growth since then has pressured shares, which now trade 81% below the record.Here are three things investors need to know about this e-commerce stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Etsy Inc

mehr Nachrichten