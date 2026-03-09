Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

09.03.2026 08:00:00
3 Things to Know About Home Depot Stock Before You Buy
Owning industry-leading companies in your portfolio can be a smart strategy. When it comes to the home improvement sector, though, this hasn't worked out well in recent times. Shares of Home Depot (NYSE: HD) have produced a trailing five- and 10-year total return that comes up short of the S&P 500 index.This retail stock now trades 14% below its peak (as of March 4). If you're thinking about buying the dip, here are three things to know about Home Depot first.Image source: Home Depot.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
