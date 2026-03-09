Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.03.2026 08:00:00

3 Things to Know About Home Depot Stock Before You Buy

Owning industry-leading companies in your portfolio can be a smart strategy. When it comes to the home improvement sector, though, this hasn't worked out well in recent times. Shares of Home Depot (NYSE: HD) have produced a trailing five- and 10-year total return that comes up short of the S&P 500 index.This retail stock now trades 14% below its peak (as of March 4). If you're thinking about buying the dip, here are three things to know about Home Depot first.Image source: Home Depot.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten