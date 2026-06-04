Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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04.06.2026 12:15:00

3 Things to Know About Home Depot Stock Before You Buy

Roughly 90% of the U.S. population lives within 10 miles of a Home Depot (NYSE: HD) location. A physical footprint like this with such a broad reach showcases the company's market leadership.But investors haven't reaped the rewards. Home Depot shares have produced a disappointing total return of 12% in the past five years (as of June 1). On the other hand, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) generated a much better total return of 94%.With the retail stock trading 28% off its peak right now, investors might be interested in this opportunity. Take the time to learn these three things about Home Depot first, as this will inform your decision-making process.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 14 820,00 1,30% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 267,00 -0,95% Home Depot

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