Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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29.10.2026 19:00:00
3 Things to Know if You'll Reach Your Full Retirement Age (FRA) in 2027
After a long time of waiting, you've nearly reached your full retirement age (FRA) of 67, which you expect to hit in 2027. That's a big milestone, whether you're already receiving Social Security checks or you haven't signed up yet.
Reaching your FRA can bring significant changes to your benefits, and it can also open up new opportunities you didn't know you had. Here are three of the most important things to know about what happens to your Social Security checks at your FRA.
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