CAN DO Aktie
WKN: 676688 / ISIN: JP3244550004
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26.08.2026 19:15:00
3 Things You Can Do Right Now to Guarantee Yourself Bigger Social Security Checks in Retirement
If you want larger Social Security checks in retirement, your primary focus should be on increasing your income today and verifying that the government has an accurate record of your earnings history. Increasing your income directly increases your future Social Security benefits in most cases, while correcting mistakes in your earnings record prevents clerical errors from costing you hard-earned money.Here's a closer look at the three most important steps you can take right now if you want to maximize your future Social Security benefits.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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