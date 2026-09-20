3 Things You Need to Know Before Buying IonQ Stock

IonQ (NYSE: IONQ) is one of the leading quantum computing stocks that's likely at the top of the buy list for many tech investors.

The stock has returned an impressive 137% over the past three years -- compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 72% gains. But it's been in decline over the past year as investors have fled higher-risk, unprofitable companies in search of fast-growing, profitable companies.

If you're considering buying IonQ stock right now, here are three things you should know.

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