IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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20.09.2026 23:51:00
3 Things You Need to Know Before Buying IonQ Stock
IonQ (NYSE: IONQ) is one of the leading quantum computing stocks that's likely at the top of the buy list for many tech investors.
The stock has returned an impressive 137% over the past three years -- compared to the S&P 500's (SNPINDEX: ^GSPC) 72% gains. But it's been in decline over the past year as investors have fled higher-risk, unprofitable companies in search of fast-growing, profitable companies.
If you're considering buying IonQ stock right now, here are three things you should know.
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07.05.26
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