Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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23.09.2026 21:05:00
3 Things You Need to Know Before Buying Tesla
In the past decade, Tesla (NASDAQ: TSLA) has taken the global automotive industry by storm. The business brought electric vehicles (EVs) to the mainstream. Positioned as a premium car brand, it proved that people did not have to sacrifice design in the name of sustainability.
While growth has slowed in recent years, Tesla's fundamental gains have still been notable over the long term. Not to mention, this is an extremely ambitious company working on cutting-edge projects.
Investors have profited immensely. The Magnificent Seven stock is currently 23% off its peak (as of Sept. 22). However, it has skyrocketed 2,660% in the past 10 years.
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Nachrichten zu Tesla
|
23.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
21.09.26
|There’s room in space for more than just Elon Musk (Financial Times)
|
17.09.26
|Tesla-Aktie trotzdem stark: US-Regulierer stellt kritische Fragen zum autonomen Cybercab (dpa-AFX)
|
16.09.26
|Tesla, IBM & Co: Warum die Börsengänge von OpenAI und Anthropic Blue-Chip-Aktien gefährlich werden könnten (finanzen.at)
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15.09.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.09.26
|SpaceX gewinnt ersten Kunden für Rücktransport aus dem All (Spiegel Online)
|
14.09.26
|Tesla-Aktie im Fokus: Roadster soll nun bald kommen (finanzen.at)
|
14.09.26
|Tesla plant E-Lkw-Start in Europa für 2027 - Aktie im Minus (dpa-AFX)
Analysen zu Tesla
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|04.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|333,55
|0,65%
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