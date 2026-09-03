Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
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03.09.2026 20:45:00
3 Things You Need to Know If You Buy Pfizer Stock Today
As the old saying goes, "If something sounds too good to be true, it probably is."That clichéd wisdom presents something of a problem for any investor eyeing a new stake in pharmaceutical outfit Pfizer (NYSE: PFE) while its stock is priced at less than 10 times this year's expected per-share profit of $2.98, with a forward-looking dividend yield that's unusually high at just over 6%.What's the market seeing? Maybe it's what the market's not seeing. To this end, if you're thinking about diving in, here are the top three things you need to know about Pfizer today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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