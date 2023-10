3 Top Bargain Stocks Ready for a Bull Run

What's in a bargain? I'd argue the best bargain -- at least when it comes to the stock market -- is a stock that you can buy low and sell high.So, let's have a look at three tech stocks that fit the bill: Qualcomm (NASDAQ: QCOM), The Trade Desk (NASDAQ: TTD), and UiPath (NYSE: PATH).Image source: Getty Images.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel