Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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28.04.2026 13:48:00
3 Top Bargain Stocks Ready for a Bull Run in 2026
Allow me to cut to the chase: Duolingo (NASDAQ: DUOL), MercadoLibre (NASDAQ: MELI), and Carnival Corp. (NYSE: CCL) are cheaper than you think. As the market claws its ways to new highs this week, these stocks are still being left behind.Duolingo, MecadoLibre, and Carnival are trading 81%, 31%, and 21% below their 52-week highs. Let's take a closer look at these three bargain stocks that are ready to run with the bulls for the rest of this year and beyond.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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