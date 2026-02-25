NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
25.02.2026 04:05:00
3 Top Dividend Stocks to Double Up on Right Now
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is offering investors a tiny 1.1% yield. You can do way better than that with reliable dividend growth stocks like Enterprise Products Partners (NYSE: EPD), Realty Income (NYSE: O), and Hormel Foods (NYSE: HRL). Here's a quick look at these three dividend stocks, which offer yields of up to 6%.Enterprise Products Partners is one of the largest midstream businesses in North America. It owns energy infrastructure assets that help to move oil and natural gas around the world. Because the master limited partnership charges fees for the use of its assets, the volume of oil and gas moving through its system is more important than the price of the commodities it's moving. It is a relatively low-risk way to add energy exposure to your portfolio, because it sidesteps oil price risk.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,20
|2,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.