Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|
24.01.2026 09:45:00
3 Troubling Trends for Intuitive Surgical - and 1 Bright Spot
2026 hasn't been a happy New Year so far for Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) shareholders. The robotic surgical systems stock is in negative territory. And Intuitive's latest quarterly results didn't help much.Granted, the company handily beat Wall Street earnings per share estimates for the fourth quarter of 2025. However, not everything in Intuitive's update was as encouraging. Here are three troubling trends for Intuitive Surgical – and one bright spot. Intuitive Surgical CFO Jamie Samath said on the Q4 earnings call that procedure growth in Japan remained below expectations, as it was in the previous quarter. Samath noted that the Japanese Ministry of Health, Labor, and Welfare is nearing the end of its evaluation of reimbursement guidelines for additional robotic procedures, scheduled to take effect in June 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
