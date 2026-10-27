Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.10.2026 19:30:00
3 Types of Investors Who Should Avoid SpaceX and Tesla Stocks as the Companies Explore a Potential Merger
On Space Exploration Technologies' (NASDAQ: SPCX) third-quarter earnings call on Oct. 20, CEO Elon Musk revealed that the company and his other megacap, Tesla (NASDAQ: TSLA), are contemplating a merger.
Not surprisingly, many investors have taken a strong interest in a possible SpaceX-Tesla merger. The combined entity would be one of the world's largest AI companies.
Although many investors would likely own stakes in that company, such a stock is not suitable for everyone. In particular, these three types of investors should probably not rush to buy it.
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