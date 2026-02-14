Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
|
14.02.2026 13:21:00
3 Ultra-High-Yield Dividend Stocks for Safe Income in 2026 and Beyond
In this video, Motley Fool contributors Jason Hall and Tyler Crowe explain why high-yield-seeking investors should consider MPLX (NYSE: MPLX), Realty Income (NYSE: O), and EPR Properties (NYSE: EPR) for long term, stable dividends.*Stock prices used were from the morning of Feb. 11, 2026. The video was published on Feb 13, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!