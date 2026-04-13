Incredible Holdings Aktie

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WKN DE: A2P6F3 / ISIN: SGXE23963270

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13.04.2026 06:00:00

3 Under-the-Radar AI Stock Picks That Could Be Incredible Buys

If you're looking for some smaller companies with massive upside, you're not alone. Investors are attracted to opportunities with the promise of getting rich quickly, so finding companies with huge growth and massive upside is key.However, the market also prices risk and reward accordingly, so some of these stocks have huge upside because they are incredibly risky. If you're not OK with some of these picks losing money, then these stocks aren't for you. However, I'm confident at least one of these stocks will pan out, and if it becomes the next 10-bagger, it can erase a lot of losers.Three stocks that I'm eyeing for great upside are IonQ (NYSE: IONQ), SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), and Nebius (NASDAQ: NBIS). All three of these look primed to deliver strong returns over the next few years, but their success is far from certain.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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