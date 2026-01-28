D-Wave Quantum Aktie
WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099
|
28.01.2026 09:51:00
3 Unpleasant Truths Investors in IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Will Have to Face in 2026
In terms of global addressable opportunity, nothing tops the long-term potential for artificial intelligence (AI). But in 2025, AI took a back seat to an even more hyped technology: quantum computing.In mid-October, trailing 12-month returns for pure-play quantum computing stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) reached as much as 6,200%! These are life-altering gains that resulted from investors taking a chance on a potentially game-changing technology.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|D-Wave Quantum
|19,32
|-7,60%
|IonQ
|35,70
|-6,79%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|10,43
|-6,29%
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|16,75
|-8,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.