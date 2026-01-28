D-Wave Quantum Aktie

D-Wave Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

28.01.2026 09:51:00

3 Unpleasant Truths Investors in IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum, and Quantum Computing Inc. Will Have to Face in 2026

In terms of global addressable opportunity, nothing tops the long-term potential for artificial intelligence (AI). But in 2025, AI took a back seat to an even more hyped technology: quantum computing.In mid-October, trailing 12-month returns for pure-play quantum computing stocks IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) reached as much as 6,200%! These are life-altering gains that resulted from investors taking a chance on a potentially game-changing technology.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

D-Wave Quantum 19,32 -7,60% D-Wave Quantum
IonQ 35,70 -6,79% IonQ
Quantum Computing Inc Registered Shs 10,43 -6,29% Quantum Computing Inc Registered Shs
Rigetti Computing Inc Registered Shs 16,75 -8,47% Rigetti Computing Inc Registered Shs

