3 Unstoppable Dow Stocks to Buy in November and Hold for the Next Decade

The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES:^DJI) is up about 9% this year through Nov. 9. The index tracks 30 of the largest U.S. companies, picked by a committee that typically adds a stock only if the company has an excellent reputation and sustained growth. That makes the Dow a great place to hunt for truly unstoppable stocks that have the financial strength and business durability to keep growing over the long term.

Amazon (NASDAQ:AMZN), Alphabet (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG), and Home Depot (NYSE:HD) fit that description. Here's why these Dow stocks are worth buying in November and holding for the next decade.

Image source: Getty Images.

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