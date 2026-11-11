Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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11.11.2026 17:44:00
3 Unstoppable Nasdaq-100 Stocks to Buy in November
Every day is a buying opportunity. You just need to find the right stocks. I believe that Amazon (NASDAQ: AMZN), Comcast (NASDAQ: CMCSA), and Netflix (NASDAQ: NFLX) are some of the more attractive stocks in the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC).
They are very different consumer-facing companies in terms of growth prospects and valuation. I still believe that the three of them are some of the best stocks to buy this month. Let's take a closer look at these three unstoppable Nasdaq-100 stocks.
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