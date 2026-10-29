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29.10.2026 11:45:23
3 Unstoppable S&P 500 Stocks to Buy Before October Ends
It is Oct. 29, and there are just two trading days left in October (including today). But that's more than enough time to buy S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) members Coca-Cola (NYSE: KO), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), and Federal Realty (NYSE: FRT). Why these three?
From a big-picture perspective, the answer boils down to the fact that they have above-market yields and are all Dividend Kings (having made 50+ annual dividend increases). But here's why each of these companies has something unique to offer as October draws to a close.
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