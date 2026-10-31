31.10.2026 16:45:00

3 Unstoppable S&P 500 Stocks to Buy in November

An unstoppable stock isn't one that never falls. It's a business that can keep growing for years because neither competition nor a weak economy can permanently derail it.

The S&P 500 -- an index comprising many industry-leading businesses -- is a great place to start your search for quality growth stocks, especially when they are trading at discounts. Some of the more attractive stocks trading below their previous highs include Netflix (NASDAQ: NFLX), TJX Companies (NYSE: TJX), and DoorDash (NASDAQ: DASH).

Here's why all three are worth buying on the dip in November to hold for the long term.

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