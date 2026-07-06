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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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06.07.2026 16:27:00

3 Unstoppable Stocks to Buy Before the Next Market Rally -- Including Netflix (NFLX) Stock

It can be a bummer buying into great stocks after a big market rally, as you might focus on having missed out on a lot of gains. Many people might therefore try to buy before the next market rally.But it's difficult, if not impossible, to know exactly what the market will do next. As of July 1, halfway through the year, the S&P 500 was already up 10% -- which is the average annual return for the index over many decades. And the S&P 500 has actually posted double-digit gains in six out of the past seven years! So there has been an overall market rally going on for quite a while.Still, there are some great stocks that you might buy into. Here are a few to consider.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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08:29 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.04.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Netflix Kaufen DZ BANK
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