Plug Power Aktie

Plug Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

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19.09.2026 08:05:00

3 Wall Street Analysts Predict 100%+ Upside for Plug Power. Here's Why I'm Not Buying.

Wall Street is generally upbeat on Plug Power (NASDAQ: PLUG), a popular hydrogen stock. The average price target is currently $3.20, implying nearly 60% in potential upside.

Some analysts are even more bullish. Jason Tilchen of Canaccord Genuity is projecting 97% in near-term upside. Craig Irwin, an analyst at Roth MKM, believes 147% in upside is possible. Meanwhile, Amit Dayal of H.C. Wainwright predicts an impressive 246% growth potential for Plug Power stock.

Despite rosy projections from Wall Street, I'm still not buying Plug Power stock. And there's one major reason why.

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