Plug Power Aktie
WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020
|
19.09.2026 08:05:00
3 Wall Street Analysts Predict 100%+ Upside for Plug Power. Here's Why I'm Not Buying.
Wall Street is generally upbeat on Plug Power (NASDAQ: PLUG), a popular hydrogen stock. The average price target is currently $3.20, implying nearly 60% in potential upside.
Some analysts are even more bullish. Jason Tilchen of Canaccord Genuity is projecting 97% in near-term upside. Craig Irwin, an analyst at Roth MKM, believes 147% in upside is possible. Meanwhile, Amit Dayal of H.C. Wainwright predicts an impressive 246% growth potential for Plug Power stock.
Despite rosy projections from Wall Street, I'm still not buying Plug Power stock. And there's one major reason why.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
10.09.26
|Rally bei Aktien von Plug Power, NEL & Co. voraus? Was der hohe Ölpreis wirklich bewirkt (finanzen.at)
|
11.08.26
|Plug Power kommt der Gewinnzone näher - Aktie gewinnt deutlich (finanzen.at)
|
10.08.26
|Ausblick: Plug Power präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.07.26
|Gegenwind für die Plug Power-Aktie: Kurszielsenkung dämpft operative Fortschritte (finanzen.at)
|
07.07.26
|Plug Power-Aktie gibt dennoch ab: Großauftrag in Australien an Land gezogen (finanzen.at)
|
10.06.26
|Wasserstoff-Aktien im Blick: Plug Power und NEL zeitweise mit kräftigen Verlusten (finanzen.at)
|
26.05.26
|Zweite Chance der Wasserstoffbranche: Aktien von NEL, Ballard Power, ITM und Plug Power mit starker Performance (finanzen.at)
|
24.05.26
|Wasserstoff-Boom: Plug Power-Aktie glänzt mit +10% in einer Woche (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Plug Power Inc.
|1,82
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.