Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
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19.10.2026 15:30:00
3 Wall Street Analysts See Intuitive Surgical Hitting $500. Here's the Bull Case.
Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) has built a leading position in robot-assisted surgery, and three Wall Street analysts see its shares reaching $500. Oppenheimer upgraded the stock to Outperform in August with a $500 price target. Meanwhile, Citigroup and Baird lowered their targets to $500 in July but kept their Buy and Outperform ratings.
As more hospitals adopt its technology, the company is finding new ways to accelerate growth. Here's why the bull case may have more room to run.
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