NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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20.11.2026 12:15:02
3 Warren Buffett Rules That Make Nvidia Stock a Buy at Today's Price
After being a darling of the artificial intelligence (AI) revolution for nearly four years, Nvidia (NASDAQ:NVDA) has become one of Wall Street's most controversial stocks following the unexpected resignation of founder and longtime CEO Jensen Huang. The company is facing mounting uncertainty around its leadership transition as investigations involving potential ties to Chinese intelligence and questions about its extensive AI infrastructure partnerships unfold.
These developments have shaken investor confidence, sending Nvidia shares plunging despite the company's strong financial performance. On Nov. 17, Nvidia reported earnings for its fiscal third quarter. Total revenue grew 103% year over year to $115.8 billion, while adjusted earnings per share (EPS) surged 111% to $2.68. Management also forecast fourth-quarter revenue of $130 billion, implying 91% annual growth.
Legendary investor Warren Buffett's investment philosophy offers a compelling framework for evaluating Nvidia amid all of this uncertainty. Throughout his career, Buffett consistently emphasized durable competitive advantages, strong business economics, and the purchase of high-quality companies at reasonable valuations. These principles suggest Nvidia could remain an attractive long-term investment despite its current challenges.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20.11.26
|Nvidia faces US regulator’s probe into its accounting (Financial Times)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Trump will immer noch Huang als Nvidia-Chef zurück (dpa-AFX)
|
20.11.26
|Nvidia: US-Börsenaufsicht ermittelt gegen Chip-Riesen (Spiegel Online)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|115,30
|-13,37%
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