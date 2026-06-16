Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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16.06.2026 20:05:00
3 Ways to Invest in Anthropic Before It Goes Public
Anthropic's upcoming initial public offering will be one of the most closely watched artificial intelligence (AI) listings on Wall Street. According to Reuters, the company has confidentially filed for an IPO in the U.S., after raising $65 billion in funding at a valuation near $965 billion in May.With its annualized revenue reportedly reaching $47 billion as of early May and demand for enterprise AI tools continuing to grow, some investors may be looking to get portfolio exposure to the fast-growing AI company before it goes public. Here are three possible ways to get it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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