Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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12.09.2026 07:00:00
3 Ways to Invest in Anthropic Pre-IPO
Anthropic is poised to be one of the hottest IPO stocks. After Space Exploration Technologies, or SpaceX, jumped to a $2 trillion valuation, investors are wondering what's possible for Anthropic later this year.
However, you don't have to wait until Anthropic's IPO to get exposure to the stock. Investors have two creative routes to boost their exposure to the leading AI company before its shares become publicly available.
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